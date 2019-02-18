شهر الإمارات للابتكار.. نحو إثراء ثقافة الإبداع التكنولوجي

2019/02/18 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الشارقة، الدكتورة أمل إبراهيم العلي، نسعى لأقتصاد يقوم على المعرفة.

وأوضحت أن شهر الإمارات للابتكار يركز على مهارة أساسية مهمة جدا، وهي مهارة “الابتكار”، وقالت إن الابتكار كلمة تحفيذية الهدف منها أن يفكر الشخص بشكل متخلف، ولا يخشى أن يقوم بأشياء جديدة والتفكير خارج الصندوق.

وأكدت العي، فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن الابتكار يبدأ من الشخص نفسه.

وأوضحت العلى، أنه لأهمية الابتكار قررنا أن يكون مدة هذه الفاعلية شهر كامل، وأشارت إلى أن التنافس على الابتكار كبير بين الطلاب، مؤكدة أنهم يسعون لتفعيل هذه الابتكارات على أرض الواقع.

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