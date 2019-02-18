برلمان كوردستان يبدأ بانتخاب رئيسه و

2019/02/18 | 15:34

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شفق نيوز/ بدأ برلمان اقليم كوردستان عملية انتخاب رئيس ونائبيه في جلسة شهدت مقاطعة من الاتحاد الوطني بسبب خلاف.وقال رئيس كتلة الديمقراطي في برلمان كوردستان هيمن هورامي، ان كتلته ستقدم المرشحة فالا فريد للمنصب، وفي حال التوصل مع الاتحاد على لاتفاق سيتم سحب المرشحة، وانتخاب مرشح للاتحاد الذي بحسب الاتفاق فالمنصب من حصته.وقدمت كتلة الجيل الجديد سيبان سليم مرشحة لرئاسة البرلمان، ومرشحين لمنصب النائب الاول والنائب الثاني ايضا.واعلن الديمقراطي عن تقديم هيمن هورامي لمنصب نائب رئيس البرلمان، في حين قدمت الكتل التركمانية منى قهوجي لمنصب النائب الثاني.وأعلن الحزبان الرئيسان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني التوصل لاتفاق سياسي لكن هذا الاتفاق انهار لاحقًا بعد حزمة وقَّعها في الخامس من شهر شباط الجاري، ربط بها بين كركوك وجلسة برلمان الإقليم، واشترط ان يوقّعها الديمقراطي للمشاركة في الجلسة البرلمانية.وسبق جلسة اليوم ان وقع الحزب الديمقراطي مع حركة التغيير اتفاقا سياسيا لتشكيل الحكومة الجديدة.وحل الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي، محققًا 45 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس النيابي البالغة 111؛ ما خوَّله المحافظة على منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، على أن يسند للاتحاد الوطني، الذي حلَّ ثانيًا بـ21 مقعدًا، منصب رئيس برلمان الإقليم.

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