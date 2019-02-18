عاجل.. برلمان كوردستان يعقد جلسته بمقاطعة الاتحاد الوطني

2019/02/18 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد برلمان كوردستان جلسته اليوم الاثنين، بحضور اغلب اعضائه، فيما شهدت مقاطعة من الاتحاد الوطني بسبب خلاف.وأعلن الحزبان الرئيسان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني التوصل لاتفاق سياسي لكن هذا الاتفاق انهار لاحقًا بعد حزمة وقَّعها في الخامس من شهر شباط الجاري، ربط بها بين كركوك وجلسة برلمان الإقليم، واشترط ان يوقّعها الديمقراطي للمشاركة في الجلسة البرلمانية.

وبحسب رئيس البرلمان المؤقت، فان الجلسة ستبدأ باداء ثلاثة اعضاء اليمين القانونية.



ليتم بعدها عملية اختيار الرئيس ونائبيه.وسبق جلسة اليوم ان وقع الحزب الديمقراطي مع حركة التغيير اتفاقا سياسيا لتشكيل الحكومة الجديدة.وحل الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي، محققًا 45 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس النيابي البالغة 111؛ ما خوَّله المحافظة على منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، على أن يسند للاتحاد الوطني، الذي حلَّ ثانيًا بـ21 مقعدًا، منصب رئيس برلمان الإقليم.

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