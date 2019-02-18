أمانة مجلس الوزراء تتسلم مطالب نقابة المعلمين

2019/02/18 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صورة عن البيان الختامي والمطالب الخاصة بالنقابة، خلال الزيارة التي أجراها فريق الزيارات الميدانية التابع إلى دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، بالتزامن مع الإضراب الذي أعلنته النقابة أمس الأحد.وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء تلقت وكالة وطن نسخة منه ان “الفريق، أستمع إلى مطالب النقابة خلال لقائه بنقيب المعلمين العراقيين […]

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