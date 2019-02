2019/02/18 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر دعا الفرنسي جوميز؛ مهاجم الهلال السعودي، الطفل ناصر السبيعي؛ أحد مشجعي الزعيم، لمقابلته، بعدما علم بفقد الطفل والده منذ أيام.

والد الطفل رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، وأثار الطفل مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف رائع أحرزه واحتفاله به على طريقة جوميز.

حوار - زوران يتحدث عن أسباب رحيله عن العين ومشكلة الهلال وانتقاد جيسوس له اختيارات المحررين حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022

وتفاعل الفرنسي مع الفيديو، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أولًا كل أفكاري مع هذا الأسد الصغير وعائلته في مصابهم الأليم، لقد مررت بهذه الفترة العصيبة من قبل، ربما تعرفون أنني فقد والدي منذ عامين".

وأضاف: "سأكون سعيدًا بقضاء بعض الوقت معه، سنتبادل بعض النصائح، سأعلمه كيفية الاحتفال على طريقة الأسد بطريقة أفضل، وهو يعلمني كيف أحرز مزيد من الأهداف".

We will exchange some tips ...



i will show him how to perfect the lion celebration 🐾 and he will teach me how to put more goals😎So twitter do your job 🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/eXoqncrn4v— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) ١٨ فبراير ٢٠١٩يذكر أن جوميز يتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بالموسم الجاري برصيد 16 هدفًا بفارق هدفين عن السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، صاحب المركز الثاني بالقائمة.سالا ترك أثرًا طيبًا في كل الجماهير، وداعًا.😰 pic.twitter.com/k1kDdFxD2q— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ فبراير ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوميز يتفاعل مع طفل فقد والده ويطلب مقابلته للتعلم منه) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوميز يتفاعل مع طفل فقد والده ويطلب مقابلته للتعلم منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).