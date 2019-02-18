بايرن ميونخ يفتقد نجمين في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

2019/02/18 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن الفريق سيفتقد جهود جيروم بواتينغ وفرانك ريبيري في المباراة المقررة غدا الثلاثاء أمام مضيفه ليفربول الإنكليزي في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب بواتينغ لمعاناته من مشكلة في المعدة بينما حصل ريبيري على إذن بالمغادرة إثر قدوم مولوده الخامس، ولا يزال من المحتمل أن يلحق ريبيري بالفريق الذي يتوجه إلى إنكلترا اليوم.

ورغم المخاوف التي أثيرت حول إصابته خلال مواجهة أوغسبورغ يوم الجمعة الماضي، كان كينغسلي كومان ضمن فريق بايرن المتجه إلى إنكلترا.

وكان كومان، الذي سجل هدفين وصنع هدفا آحر في مباراة الجمعة، قد تعرض لإصابة في الكاحل، ولكن يبدو أن لديه فرصة في المشاركة بمباراة الغد المقررة على ملعب أنفيلد.

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