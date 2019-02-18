فنزويلا تمنع دخول يمينيين أوروبيين وترفض الخضوع لترامب

2019/02/18 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت فنزويلا، الأحد، أربعة من نواب البرلمان الأوروبي من دخول البلاد، قائلة إن وصولهم إلى كراكاس في خضم أزمة سياسية ينطوي على

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