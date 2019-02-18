بطلب من إسلام آباد.. بن سلمان يطلق سراح 2107 سجناء باكستانيين

2019/02/18 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الاثنين بالإفراج فورا عن 2107 باكستانيين يقبعون في سجون بلاده، وذلك حسبما ذكر مكتب

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