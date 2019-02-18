استقصاء: يمين الوسط سيظل أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي بعد الانتخابات

2019/02/18 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استقصاء أجراه البرلمان الأوروبي، الإثنين، أن من المقرر أن يظل تيار يمين الوسط أكبر تكتل في المجلس التشريعي التابع للاتحاد الأوروبي بعد انتخابات تجرى في مايو/ أيار، مضيفا أن عدد مقاعد تيار اليمين المتطرف ستزيد.

وسيظل تحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل أكبر تكتل، حيث سيمثله 29 مقعدا، يليه مباشرة حزب الرابطة الإيطالي الحاكم حاليا في روما وينتمي لليمين المتطرف.

وتمثل مقاعد حزب الرابطة في البرلمان الأوروبي، وعددها 27 مقعدا، مؤشرا على ما ستعكسه الانتخابات من تعزيز للمشاعر القومية في مواجهة الحركات المؤيدة للاتحاد الأوروبي في أرجاء القارة.

وقال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي جاومي دوتش في مؤتمر صحفي بشأن الاستقصاء، إن الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في الاتحاد الأوروبي منذ أول انتخابات أجراها عام 1979.

ومن المتوقع أن تحتفظ أحزاب تقليدية بهيمنة قد تسمح باستمرار تحالف الأغلبية الوسطي الواسع الذي يميل لدعم تشريعات الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.



لكن مكاسب متوقعة بنحو 40% للمتطرفين من اليمين، وصولا إلى 14% من المقاعد، قد تضفي مزيدا من الضبابية السياسية.

ومن المتوقع أن يحصل حزب الشعب الأوروبي الذي تنتمي إليه ميركل على 183 مقعدا، أو 26%، من مقاعد المجلس الجديد المؤلف من 705 مقاعد.



وهذا أقل من نسبة تمثيله الحالية التي تبلغ 29%، وذلك بناء على جمع بيانات استطلاعات وطنية من الدول الأعضاء وعددها 27 دولة.



ونشر عاملون بالبرلمان النتائج اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن يتجاوز هذا عدد مقاعد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين المنتمين لتيار يسار الوسط، حيث سيتراجع العدد إلى ست نقاط وصولا إلى 19%، وهو ما يرجع جزئيا إلى خسارة المقاعد البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث سينخفض عدد مقاعد البرلمان بعد أن كانت 751 مقعدا في المجمل.

ومع ذلك، من المرجح حدوث إعادة اصطفاف للجماعات الموجودة حاليا بعد انتهاء التصويت يوم 26 مايو/ أيار وقبل اجتماع البرلمان الجديد في الثاني من يوليو تموز مع سعي الأحزاب القومية إلى حلفاء يتوافقون مع سياساتها ويمكنهم زيادة قوتها بالتمويل وبالمقاعد في اللجان.

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