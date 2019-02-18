قيادي بالحشد: قائد عمليات كركوك يجتمع بقيادات امن المحافظة ويسمي 3معاونين

2019/02/18 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن _ كركوك أكد القيادي في الحشد الشعبي، أبو ثائر البشيري، الاثنين (18 شباط 2019)، أن قائد عمليات كركوك الفريق الركن سعد حربية، عقد اجتماعاً مع قيادات امن المحافظة وعين 3 معاونين له.وقال البشيري، وهو امر لواء 16 في الحشد، ومعاون قائد العمليات المشتركة في تصريح صحفي، إن “الفريق الركن سعد حربيه عقد مؤتمراً […]

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