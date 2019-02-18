برلمان اقليم كردستان يعقد جلسته بغياب الاتحاد الوطني

2019/02/18 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد برلمان اقليم كردستان، جلسته جلسة بعد قليل، فيما ستغيب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن الجلسة لعدم التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.ويعقد البرلمان جلسة اليوم لانتخاب هيئة رئاسة برلمان كردستان.

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