الزواج “البوبجي”

2019/02/18 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / واثق الجابري… نشرت أحدى الصحف العراقية، خبراً وصفته بالطريف، مفاده زواج طبيب من صيدلانية، من خلال تعارفهما في لعبة البوبجي، وطبعا ستنقل الخبر صحف أخرى تعتمد نسخ الأخبار.معظم الأخبار تنقل بالنسخ دون تعديل، أو إضافة من المحرر أو الصحيفة، وبما أنه خبر من صحف عربية، فكل صحيفة عراقية، تعتقد أنها صاحبة السبق […]

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