هام بالاسماء من هم الوزراء المحالين الى القضاء تفاصيل كاملة

2019/02/18 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم رئيس هيئة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر)، إحالة اكثر من (3070) متهما إلى القضاء خلال العام الماضي.وكشف القاضي جعفر، اليوم 18 شباط 2019 خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تقرير الهيئة السنوي لعام 2018 إلى أن عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 …

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