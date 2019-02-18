ردود فعل أميركية حول قنوات القرصنة

2019/02/18 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على هامش مباراة كل النجوم في دورة كرة السلة الأميركي للمحترفين التي جرت فجر اليوم، رصد مراسلنا محمد مختاري ردود أفعال مسؤولين ورياضيين واعلاميين حول القرصنة التي تقوم بها ما تسمى beoutQ لحقوق البث الحصرية لقنوات beIN SPORTS.

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