2019/02/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلن قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، اعتقال متهم باغتصاب طفلة غربي الموصل.

وقال قائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل تمكنت من القبض على المجرم الذي قام بإرتكاب جريمة إغتصاب بحق طفلة بريئة”.





وأشار الى “تدوين أقواله بالإعتراف إبتدائياً وقضآئياً وتم توقيفه وفق المادة ( ٣٩٣ ق ع ) وإتخاذ كافة الإجراءات القآنونية بحقه ليتم إحالته الى محكمة الجنايات لينال جزآئه العادل”، ميينا انه “ألقي القبض عليه في منطقة حي ( الرسالة ) غربي مدينة الموصل”.

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