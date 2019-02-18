2019/02/18 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت اليوم وثيقة إنتشرت في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، ، موقف فصائل عراقية مسل(حة من الشخصيات العراقية التي تزور وتتواصل مع إسرائيل.وبحسب هذه الوثيقة التي تحمل تاريخ السادس من الشهر الجاري فأنه “بعد موجة الإخضاع أو ما يسمى بالتطبيع التي اجتاحت بعض حكومات المنطقة تسعى الولايات المتحدة لاستدراج …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيس الخزعلي والعامري في وثيقة واحدة يتفقون على هذا الشي صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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