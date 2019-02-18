تسجيل عودة أكثر من ألف نازح لـ نينوى

2019/02/18 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُجل عودة 1087 نازحا إلى مناطقهم الأصلية في نينوى خلال اليومين الماضيين، وذلك بالتزامن مع استمرار برنامج العودة الطوعية للنازحين، حسبما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاثنين.وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز، في بيان، إن "الوزارة سجلت عودة 1087 نازحا خلال اليومين الماضيين الى مناطقهم الاصلية في نينوى، فيما تستمر آلاف الاسر النازحة في مخيمات الوزارة جنوب الموصل بالعودة الى ديارهم في مركز واقضية ونواحي وقرى محافظة نينوى .

وأكد نوروز، ان "النازحين يعودون وفقا لرغبتهم طوعيا دون اجبارهم على ترك المخيم قسريا".

وقال، ان "نحو 1087 نازحا غادر خلال اليومين الماضيين مخيمات الجدعة والحاج علي ومدرج المطار وحمام العليل عائدا الى مناطق سكناهم الاصلية في مناطق (الشرقاط، الحضر، بعاج، تلعفر تل عبطة، محلبية، بادوش، القوش، ربيعة، زمار ، حميدات، سنجار، القراج، مخمور، القيارة، اضافة الى جانبي الموصل الايمن والايسر ).

واشار مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة الى، ان "عودة العوائل النازحة مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الامنية في المحافظة والوزارات المعنية وتوفير باصات لاعادتها الى مناطقها الاصلية فضلا عن توزيع سلات غذائية بينها كمتاع للطريق".



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