مسؤول كردي سوري يطالب بقوات دولية في مواجهة تركيا

2019/02/18 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو كبرائيل، لحماية دولية للقوات الكردية في شمالي سوريا، وعدم التخلي عنهم، في مواجهة تركيا، لضمان الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا.

وفي تصريحات للغد، طالب المسؤول الكردي، بتشكيل مناطق آمنة على الشريط الحدودي مع تركيا، تجنبا لأية عملية عسكرية جديدة قد تنفذها أنقرة في المنطقة، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

وأشار كبرائيل إلى أن مجلس سوريا الديمقراطي عقد العديد من الجلسات مع الحكومة السورية والروسية أيضا، لمناقشة سبل حماية المنطقة، وسبل إنهاء الصراع السوري، بما يتوافق مع رؤيتنا.

وقال المسؤول، إن المباحثات مستمرة مع كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل لأي اتفاق.

وأكد كبرائيل، أن داعش على وشك الانهيار، وأن القضاء عليه سيكون قريبا جدا، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه بالرغم من قرب انتهاء التنظيم، إلا أن احتمالية اندلاع عمليات إرهابية لا تزال قائمة، في ظل استعانة داعش بخلاياه النائمة.

وأشار المسؤول الكردي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ستتحالف مع التحالف الدولي بشكل كامل، فيما يتعلق بالتعاون الأمني للقضاء على داعش، وضبط الأمن في المنطقة، وتدريب القوات أيضا.

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