وزير خارجية عمان: لن يكون هناك أي تطبيع مع إسرائيل

2019/02/18 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إنه لن يكون هناك أي تطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ما يجري هو عملية سلمية لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية، تضمن حقوق الفلسطينيين ومصالح الجميع.

وأضاف بن علوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الإثنين، في إشارة إلى الاتصالات التي تجريها مسقط مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، “لا نتفاوض نيابة عن أحد، ولكننا نستجيب لمن يطلب منا المساهمة في تهيئة ظروف معينة”.

وأوضح أن “قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة شرط لأية عملية سلام، وفق القرارات والمرجعيات الدولية النافذة”، مشددا على ضرورة خلق ظروف جديدة وبلورة وسائل ونظرة جديدتين لتحقيق تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل مبنية على أساس حل الدولتين.

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