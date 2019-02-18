مجلس نينوى : موازنة المحافظة 664 مليار ولا توازي 1% من الاحتياج

2019/02/18 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة نينوى، الاثنين، عن تخصيص 664 مليار للمحافظة بموازنة 2019، مبينا ان الموازنة لا توازي 1% من حاجة المحافظة.وقال عضو المجلس خلف الحديدي لـ/ المعلومة /، ان “الحكومة المركزية خصصت لمحافظة نينوى بموازنة 2019 قرابة الـ 664 مليار دينار”.واضاف ان “محافظة نينوى منكوبة ومدمرة بالكامل مما يجعل هذه […]

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