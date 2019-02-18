سوريا.. تدمّير مستودع ذخيرة وأوكار للإرهابيين في ريف إدلب

2019/02/18 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الجيش السوري,اليوم الاثنين, من تدمير مستودع ذخيرة وأوكار للمجاميع الإرهابية في ريف ادلب.وذكرت وكالة أنباء “سانا” السورية, في خبر اطلعت عليه "العهد نيوز" إن

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