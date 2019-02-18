2019/02/18 | 16:24

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شوارع العاصمة تشكو غياب الاشارات الضوئية والزحامات سيدة الموقف

تقارير الغدير

شوارع العاصمة تشكو غياب الاشارات الضوئية والزحامات سيدة الموقف

الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:00

شوارع العاصمة تشكو غياب الاشارات الضوئية والزحامات سيدة الموقف .

تقرير ..



هشام البيضاني

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