بوندسبنك يتوقع نمو اقتصاد ألمانيا بوتيرة ضعيفة

2019/02/18 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى بنك بوندسبنك أنه من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي في ألمانيا ضعيفاً على الأقل خلال النصف الأول من العام، لكن المؤشرات تشير إلى أن التباطؤ قد يكون مؤقتاً.





وقال البنك المركزي الألماني في تقريره عن شهر فبراير والصادر اليوم الإثنين، إنه لا يوجد إشارات بأن التباطؤ الاقتصادي سيتحول إلى اتجاه هابط للاقتصاد.





وأضاف أن بعض الآثار المؤقتة مثل الاضطرابات في صناعة السيارات أدت إلى أداء سلبي بشأن الإنتاج خلال العام الماضي في حين أن سوق العمل القوي والزيادة القوية في الأجور تستعد لتعزيز الاستهلاك الخاص.





وأوضح المركزي الألماني (بوندسبنك) أن طلبيات القطاع الصناعي خارج قطاع السيارات لا تشير إلى أيّ تسارعاً في الزخم الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي.





ومن المتوقع أن تتراجع نسبة الديون بشكل كبير دون 60% نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للتقرير.





ويأتي تقييم البنك بعد أن تمكن الاقتصاد الألماني من تجنب الدخول في مرحلة ركود اقتصادي في نهاية العام الماضي.





وكان رئيس بوندسبنك "جينس ويدمان" ذكر في الأسبوع الماضي أن التصحيح الحالي يبدو أنه سيكون أطول قليلاً من المعتقد سابقاً.





وتابع: وفي الوقت نفسه هناك "أسباب إيجابية للاعتقاد بأن التضخم لا يزال على المسار الصحيح نحو هدف البنك المركزي الأوروبي.





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