2019/02/18 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت الروبية الهندية مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين بفعل ارتفاع أسعار النفط إلى جانب التوترات بشأن حادث كشمير.





وتحولت الروبية الهندية من كونها العملة الأفضل أداءً في آسيا خلال الربع الأخير من العام الماضي لتكون الأسوأ أداءً هذا العام.





وتأتي الخسائر التي تشهدها العملة المحلية للهند مع ارتفاع أسعار النفط والذي تلقى دعماً قوياً في الآونة الأخيرة على خلفية الأزمات السياسية إلى جانب سياسة أوبك لتصل مكاسب الخام هذا العام إلى 20%.





وعلى صعيد موازٍ، فإن الأصول الهندية تشهد خسائر ملحوظة بشكل عام بعد أن قام انتحاري بقيادة سيارته المحملة بالمتفجرات نحو أتوبيس لقوات الأمن في أسوأ هجوم تشهده كشمير في عقود من الزمن.





وبحلول الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الهندية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.2% ليصعد الدولار إلى 71.3562 روبية بعد أن كان يبلغ 69.23 روبية في أوائل يناير الماضي.





ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، فإن الروبية الهندية شهدت خسائر بنحو 2.53% مقابل الدولار الأمريكي.





وفي سياق آخر، فإن مؤشر "بي.إس.إيه سينسيكس" في بورصة مومباي واصل اليوم الهبوط بعد أن سجل بالأسبوع الماضي أكبر خسائر أسبوعية في 4 أشهر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الروبية الهندية تتحول إلى العملة الأسوأ أداءً بآسيا هذا العام) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الروبية الهندية تتحول إلى العملة الأسوأ أداءً بآسيا هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).