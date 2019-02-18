2019/02/18 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التحالف العربي: نفذنا عددا من العمليات لمكافحة التنظيمات الإرهابية باليمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف العربي: نفذنا عددا من العمليات لمكافحة التنظيمات الإرهابية باليمن قناة الغد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف العربي: نفذنا عددا من العمليات لمكافحة التنظيمات الإرهابية باليمن) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف العربي: نفذنا عددا من العمليات لمكافحة التنظيمات الإرهابية باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).