رئاسة برلمان كوردستان الجديدة تتسلم مهامها وتتقدم باول طلب

2019/02/18 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسلمت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان الجديدة مهامها بعد تحصلها على الاصوات المطلوبة خلال عملية انتخاب داخل المجلس.وانتخب البرلمان كل من ڤالا فريد عن الحزب الديمقراطي بشكل مؤقت رئيسة للبرلمان، وهيمن هورامي نائبا اول للرئيس، ومنى نبيل قهوچي عن الكتل التركمانية سكرتير الرئاسة.وعقب تسلم المهام رسميا دعت ڤالا فريد في كلمة لها الكتل الكوردستاني الى تقديم مرشحيها للجان البرلمان، واكدت على اكمال اللجنة القانونية، وحددت الى يوم الاربعاء المقبل لتسلم اسماء المرشحين.

واعلن فريد بشكل مباشر رفع اعمال الجلسة.وشهدت الجلسة مقاطعة من قبل الاتحاد الوطني بسبب اشتراطه معالجة قضايا تقاسم السلطات والمناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وتعيين محافظ جديد لها، كرُزمة واحدة قبل التوقيع على مشروع الاتفاق الثنائي المشترك مع الحزب الديمقراطي الذي تمت بلورته من قبل لجنة مشتركة من قيادتي الحزبين، في 5 من الشهر الجاري.ولأول مرة يتم انتخاب امرأة لبرلمان اقليم كوردستان خلال دوراته السابقة والتي بدأت في عام 1992، في خطوة "استثنائية".وقال رئيس كتلة الديمقراطي في برلمان كوردستان هيمن هورامي، خلال الجلسة ان كتلته قدمت بشكل مؤقت المرشحة فالا فريد للمنصب، وفي حال التوصل مع الاتحاد على لاتفاق سيتم سحب المرشحة، وانتخاب مرشح للاتحاد الذي بحسب الاتفاق فالمنصب من حصته.وحل الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي، محققًا 45 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس النيابي البالغة 111؛ ما خوَّله المحافظة على منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، على أن يسند للاتحاد الوطني، الذي حلَّ ثانيًا بـ21 مقعدًا، منصب رئيس برلمان الإقليم.

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