انتخاب هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي نائبا اول لرئيس برلمان كوردستان

2019/02/18 | 16:38

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شفق نيوز/ انتخب برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي نائبا اول للرئيس.وتحصل هورامي على 68 صوتا مقابل 8 اصوات لمرشح حركة الجيل الجديد كاوه عبدالقادر وسبق ان انتخب برلمان كوردستان ڤالا فريد عن الحزب الديمقراطي بشكل مؤقت رئيسة للبرلمان بعد تحصلها على 62 صوتاً من اصل 111 عضوا في جلسة شهدت مقاطعة من قبل الاتحاد الوطني بسبب اشتراطه معالجة قضايا تقاسم السلطات والمناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وتعيين محافظ جديد لها، كرُزمة واحدة قبل التوقيع على مشروع الاتفاق الثنائي المشترك مع الحزب الديمقراطي الذي تمت بلورته من قبل لجنة مشتركة من قيادتي الحزبين، في 5 من الشهر الجاري.ولأول مرة يتم انتخاب امرأة لبرلمان اقليم كوردستان خلال دوراته السابقة والتي بدأت في عام 1992، في خطوة "استثنائية".وتنافست مع مرشحة كتلة الجيل الجديدة سيبان سالم التي تحصلت على 8 اصوات.



في المقابل افرزت العملية عن 3 اصوات بيضاء.وقال رئيس كتلة الديمقراطي في برلمان كوردستان هيمن هورامي، خلال الجلسة ان كتلته قدمت بشكل مؤقت المرشحة فالا فريد للمنصب، وفي حال التوصل مع الاتحاد على لاتفاق سيتم سحب المرشحة، وانتخاب مرشح للاتحاد الذي بحسب الاتفاق فالمنصب من حصته.واعلن الديمقراطي عن تقديم هيمن هورامي لمنصب نائب رئيس البرلمان، في حين قدمت الكتل التركمانية منى قهوجي لمنصب النائب الثاني.وحل الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي، محققًا 45 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس النيابي البالغة 111؛ ما خوَّله المحافظة على منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، على أن يسند للاتحاد الوطني، الذي حلَّ ثانيًا بـ21 مقعدًا، منصب رئيس برلمان الإقليم.

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