تحقيق الرصافة تصدّق اعترافات عصابة تلاعبت بتاريخ صلاحية الأدوية لبيعها في بغداد

2019/02/18 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية, الاثنين, اعترافات عصابة تعمل على تغيير تاريخ صلاحية الادوية والمتاجرة بها في العاصمة بغداد.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة / المعلومة/ نسخة منه, إن “المتهمين القي القبض عليهم في حي طارق في العاصمة بغداد وضبطت بحوزتهم معدات ومكائن تستخدم في ارتكاب […]

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