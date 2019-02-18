برلمان كوردستان يختار هيئته الرئاسية

2019/02/18 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار برلمان كوردستان بعد ظهر اليوم الاثنين هيئته الرئاسية .

البرلمان اختار فالا فريد من كتلة الديمقراطي الكوردستاني (اكبر الكتل النيابية) لمنصب رئيسة البرلمان بـ 64 صوتاً ، كما تم اختيار النائب هيمن هورامي من كتلة الديمقراطي الكوردستاني نائباً للرئيس بـ 68 صوتاً ، فيما تم اختيار النائبة التركمانية منى قهوجي لمنصب سكرتير البرلمان بـ 60 صوتاً .

يُتبع ...





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