الجزائري: ندعم مطالب المعلمين الإيجابية وسنسعى لضمان حقوقهم

2019/02/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري اليوم الاثنين, عن دعمه لشريحة المعلمين ولمطالب النقابة الإيجابية التي تدعو الى مراجعة الواقع التعليمي والتربوي في العراق

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