مصر.. القطط الجائعة التهمت جثة مربيها المسن

2019/02/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت السلطات المصرية على جثة رجل مسن نهشت أجزاء من جسده بطريقة وحشية، تبين لاحقا أنها تمت من قبل قطط كان يربيها في بيته.ووفقا لصحيفة

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