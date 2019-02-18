انتخاب رئيس مؤقت لبرلمان كردستان العراق

2019/02/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر محلي اليوم"، إن "فالا فريد حصلت على ٦٢ صوتا في انتخابات رئاسة برلمان اقليم كردستان، وهي بهذا تكون رئيسا، على حساب مرشح كتلة الجيل الجديد سيبان سالم، الذي حصل على ثمانية اصوات".مضيفاً أن "رئاسة فريد مؤقتة، وتنتهي بعودة الوطني الى جلسات البرلمان".

وكان الاتحاد الوطني، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، انه لن يشارك في جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كردستان حتى يتم حسم منصب محافظ كركوك لصالحه.وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، إن قرار المجلس القيادي هو تنفيذ اتفاقية 5 شباط 2019 بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، مضيفا أنه في اي وقت يتم تنفيذ البنود الخاصة بوضع محافظ لكركوك وان يكون من حصة الاتحاد الوطني، حينها سنشارك في جلسة البرلمان وعملية تشكيل الحكومة.وأشار الى أن "الاتحاد الوطني من الان وصاعدا يريد وفق دوره التاريخي في الحكومة وسلطات اقليم كردستان وفي جميع الاقطاب تنفيذ قراراته.

وعلى الصعيد ذاته صوت برلمان اقليم كردستان العراق ، اليوم الاثنين، على انتخاب النائب عن المكون التركماني منهى قهوجي لمنصب سكرتير رئيس البرلمان، بواقع 60 صوتا

وقالت مصادر اعلامية إن قهوجي فازت بمنصب مقررة وسكرتير رئيس برلمان اقليم كردستان، بعد حصولها على 60 صوتا، مقابل 8 اصوات حصلت عليها منافستها مزدة احمد

كما صوت البرلمان على اختيار هيمن هورامي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، خلال جلسة انتخاب أعضاء الرئاسة.وقال المصادر ان "أعضاء البرلمان صوتوا على اختيار هيمن هورامي، لمنصب النائب الأول لرئيس برلمان كردستان"، مبينا ان "هورامي حصل على 68 صوتاً، خلال الجلسة.

انتهى ع.س

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