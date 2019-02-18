2019/02/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عاجل_الغدير |العراق ..اختيار فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا مؤقتا لبرلمان اقليم كردستان العراق

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