الاتحاد يكشف أسباب تأجيل جلسة برلمان الإقليم إلى السابعة مساءً

2019/02/18 | 16:55

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بغداد:سومر نيوز

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو, الاثنين, أسباب تأجيل جلسة برلمان إقليم كردستان...

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