تعرف على توقعات الصيف المقبل في العراق

2019/02/18 | 16:55

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سومر نيوز: بغداد..



توقع المنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، أن يكون طقس الصيف المقبل مشابهاً للاعوام السابقة، فيما أشار إلى...

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