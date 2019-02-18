2019/02/18 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعرف على توقعات الصيف المقبل في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
توقع المنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، أن يكون طقس الصيف المقبل مشابهاً للاعوام السابقة، فيما أشار إلى...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعرف على توقعات الصيف المقبل في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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