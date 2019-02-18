وزير سابق يكشف عن تدريب الأمريكان لمتورطين بـ”الإرهاب” داخل القواعد الامريكية لتشكيل قوة موازية للحشد

2019/02/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي, الاثنين, عن قيام الأمريكان بتدريب مطلوبين بتهم “الإرهاب” لخلق قوة موازية للجيش والحشد الشعبي.وقال الزبيدي في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “هناك معلومات تصلنا بشكل مستمر، عن محاولات محمومة تقوم بها قوات التحالف الدولي؛ لتشكيل محورين جديدين في […]

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