“فيسبوك” يغلق صفحات لوسائل إعلام روسية.. من دون مبرر!

2019/02/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد غلق موقع “فيسبوك” عدداً من الحسابات التي تعود لشركة “Maffick Media”، من ضمنها حسابات قناة “روسيا اليوم”، وذلك عقب تحقيق أجرته قناة “CNN” الأميركية قالت فيه إن الشركة المذكورة لها صلات مع الكرملين.وعلّقت شركة “Maffick Media” على إغلاق صفحاتها بالقول: ” شأننا شأن قنوات NPR، PBS ، BBC، CBC،AJ+ وغيرها، نتلقى […]

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