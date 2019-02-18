فالا فريد رئيسة لبرلمان كردستان

2019/02/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – أربيل انتخب أعضاء برلمان كوردستان، اليوم الإثنين، مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فالا فريد، لمنصب رئيسة برلمان كوردستان.وحصلت فالا على 64 صوتاً في جلسة برلمان كوردستان التي عقدت اليوم في أربيل.

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