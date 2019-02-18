الأسهم الصينية تسجل أفضل أداء يومي في 3 أشهر

2019/02/18 | 17:00

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مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الصينية بنهاية جلسة اليوم الاثنين، مسجلة أفضل أداء يومي في نحو 3 أشهر.





وتأتي المكاسب في الأسواق المالية بالصين على خلفية عقد المستثمرين آمالهم على قدرة أكبر اقتصادين حول العالم على التوصل إلى حل لخلافاتهم التجارية.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي وجه اللوم إلى الصين بشأن ممارساتها التجارية غير العادلة في العام الماضي، كتب على تويتر في عطلة الأسبوع المنقضي أن المفاوضين الأمريكيين عقدوا اجتماعاً مثمراً للغاية في بكين.





واستعادت الأسهم الصينية ثقة المستثمرين في العام الحالي في انعكاس حاد عن عام 2018 عندما ألقى القلق بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بظلاله على سوق الأسهم في الصين لتكون الأسوأ أداءً على مستوى العالم.





وأنهى مؤشر "سي.إس.آي 300" للأسهم الصينية جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 3445.7 نقطة، مسجلاً أفضل أداء يومي منذ أوائل نوفمبر الماضي.





وتأتي مكاسب المؤشر الصيني بدعم المكاسب في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والرعاية الصحية والخدمات المالية.





وسجل مؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً نسسبته 2.7% لينهي تعاملاته عند مستوى 2754.4 نقطة كما صعد مؤشر هانج سينج بنسبة 1.6% ليصل إلى 28347 نقطة.





وبحلول الساعة 12:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1% لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.7655 يوان.





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