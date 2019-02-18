برلمان كوردستان ينتخب هيمن هورامي نائباً أولاً ومنى قهوجي نائباً ثانياً للرئيس

2019/02/18 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلانتخب أعضاء برلمان كوردستان، اليوم الإثنين، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي، لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، بينما فازت النائبة عن المكون التركماني، منى قهوجي، بمنصب النائب الثاني .وحصل هورامي على 68 صوت، مقابل 8 أصوات للنائب كاوه عبدالقادر عن حركة الجيل الجديد، بينما حصلت منى قهوجي على 60 صوتاً.وكان أعضاء برلمان كوردستان، اليوم الإثنين، قد انتخبوا مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فالا فريد، لمنصب رئيسة برلمان كوردستان.وحصلت فالا على 64 صوتاً في جلسة برلمان كوردستان التي عقدت اليوم في أربيل.وتنافست مع فالا فريد مرشحة الجيل الجديد، سيبان آميدي، وحصلت على 8 اصوات، مع وجود 3 اصوات بيضاء.وكانت جلسة برلمان كوردستان، قد بدأت اليوم الإثنين لانتخاب هيئة الرئاسة، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الإسلامية، فيما انسحب أعضاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني من الجلسة قبل المباشرة بإجراءات انتخاب هيئة الرئاسة.

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