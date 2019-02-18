التعليم توجه بتعيين الكفيف احمد كاظم الأول على جامعة ذي قار

2019/02/18 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، اليوم الاثنين، بتعيين الكفيف احمد جواد كاظم المتخرج الأول من جامعة ذي قار.وقالت الوزارة، في بيان، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل وجه بتعيين الكفيف احمد جواد كاظم المتخرج الأول على كلية الآداب/ قسم علوم القران في جامعة ذي قار للسنة الدراسية 2018/2017 على ملاك الجامعة".

وأضاف السهيل، أن "الوزارة تحرص على تأمين المستلزمات الضرورية التي تساعد طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، لإكمال دراستهم الجامعية عبر توفير فرص عمل تتناسب مع قابليتهم".

وأشار الوزير، إلى أن "تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من مواصلة التعليم وتنمية قدراتهم ، يعد من المهام التي تقع على عاتق المؤسسات الحكومية ، ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".انتهى/س

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