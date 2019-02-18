الاتحاد الأوروبي يدعو إلى مؤتمر لدعم سوريا في مارس

2019/02/18 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي دعا إلى مؤتمر في مارس المقبل، لدعم القضية السورية، بهدف حشد المزيد من الدعم الإنساني لسوريا، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم أكثر من 10 مليارات يورو منذ اندلاع الأزمة في 2011.

وأضاف مراسلنا، أن الأوروبيين يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينسق معهم في الموضوعات الأمنية المتعلقة بسوريا، وهذا الأمر يثير حفيظتهم، مشيرا إلى أنهم يصرون على قيادة الأمم المتحدة لعملية سياسية، تقوم على انتقال سلمي وديمقراطي، دون تفرد جهة بعينها.

وفي السياق ذاته، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل لبحث عدد من القضايا، في مقدمتها القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وقد حدد يومي الـ24 و25 من الشهر الجاري لانعقاد القمة العربية الأوروبية، والتي ستركز على سياسة الهجرة واللجوء والتعاون الأوروبي الإفريقي المشترك.

تفاصيل أكثر مع الإعلامي حازم الزميلي.

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