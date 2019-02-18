السعودية تعزّز «الحرب الناعمة» في العراق ….جيوش إلكترونية مستعدة للمهمة

2019/02/18 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توازياً مع الاستعدادات التي كانت جارية لإطلاق قناة «MBC العراق»، اشتغلت السعودية على استمالة مديري صفحات إلكترونية مؤثرة، ستتولى القناة رعايتهم بهدف الاستفادة من خدماتهم في اللحظة السياسية التي تراها الرياض مناسبة.خطوة تمثل استكمالاً لـ«الحرب الناعمة» التي تخوضها المملكة في هذا البلد، والتي جاء مخاض ما بعد الانتخابات النيابية ليعزز اقتناع السعوديين بأهميتها «الجيوش […]

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