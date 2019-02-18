تيار الحكمة يسعى لتطويق أزمة الاستقالات الجماعية من صفوفه

2019/02/18 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى تيار ”الحكمة“ بزعامة عمار الحكيم في العراق، إلى احتواء أزمة الاستقالات الجماعية التي قدّمها أعضاء في التيار بمحافظة كربلاء، بسبب ما اعتبروه معاملة مشينة تعرضوا لها من أمين التيار في المحافظة فوّاز الحسناوي.وقدم 28 عضوًا في التيار، استقالاتهم قبل يومين احتجاجًا على ”التهميش والإقصاء والظلم“.وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة وطن […]

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