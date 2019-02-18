وفد الماني يزور الجامعة العربية

2019/02/18 | 17:12

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المستقلة -القاهرة – وليد الرمالي

قام وفد ألماني يتكون من مسئولين وممثلي مؤسسات ألمانية بزيارة إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأثنين الموافق 18/2/2019، وقد اعدت الأمانة العامة (إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي) برنامجاً تعريفياً للوفد الألماني تضمن نبذه عن هيكل الأمانة العامة وآلياتها المختلفة وعملية صنع القرار فيها، وكذلك التطورات السياسية الإقليمية.



وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الثنائي القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وألمانيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الزيارة ممثلي من سفارة ألمانيا بالقاهرةوالممثل العسكري لألمانيا في اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي و اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي.بالإضافة إلى لفيف من المسئولين من عدة سلطات ومؤسسات ألمانية، من بينها: وزارة المالية لولاية ****ونياالسفلى، وزارة الداخلية، وزارة العدل وحماية المستهلك، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، المؤسسة الدولية الإعلامية دويتشي فيله، شركة لوفتهانزا، الأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية، المؤسسة السياسية كونرادأديناور، المكتب الفيدرالي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث.

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