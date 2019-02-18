الأفريقي التونسي بوابة منتخب ليبيا للتأهل لكأس أفريقيا

2019/02/18 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر يخوض المنتخب الليبي خلال الفترة الحالية معسكر إعداد، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

فرسان المتوسط دخلوا في معسكر مغلق منذ 15 من الشهر الجاري ومن المقرر أن يستمر حتى 23 من الشهر نفسه، بمدينة سوسة في تونس.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أنه سيتم خوض أولى مبارياته الودية بالمعسكر أمام الأفريقي التونسي غدًا الثلاثاء، على ملعب الشاذلي زويتن.



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ليبيا من المقرر أن تلاقي جنوب أفريقيا في 22 من الشهر المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية، لحسم المتأهل إلى نهائيات البطولة القارية من بينهما.

ويقع فرسان المتوسط في المجموعة الخامسة، بالمركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن جنوب أفريقيا، صاحبة الوصافة برصيد تسع نقاط.

وحسم منتخب نيجيريا الصعود كأول المجموعة نفسها برصيد عشر نقاط، بينما يحتاج المنتخب الليبي للفوز في المباراة الأخيرة للتأهل كثاني المجموعة وإقصاء جنوب أفريقيا.

سالا ترك أثرًا طيبًا في كل الجماهير، وداعًا.😰 pic.twitter.com/k1kDdFxD2q— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ فبراير ٢٠١٩

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