موقف محافظة بغداد من مطالب المعلمين

2019/02/18 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب محافظ بغداد فلاح الجزائري عن دعمه لشريحة المعلمين ولمطالب النقابة التي تدعو الى مراجعة الواقع التعليمي والتربوي.وقال بيان لمحافظ بغداد ان الجزائري ” ان محافظة بغداد داعمة لهذه الشريحة المهمة ولمطالب نقابة المعلمين الإيجابية والتي تصب بمصلحة الكادر التربوي في عموم العراق والعاصمة “.مضيفا “اننا في محافظة بغداد متابعون للموازنة الحالية التي […]

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