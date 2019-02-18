مشاجرة وتدافع بالايدي بين نائب برلماني ومسؤول في صحة ذي قار

2019/02/18 | 17:22

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

افاد مصدر في دائرة صحة ذي قار اليوم بوقوع مشاجرة وتدافع بالايدي بين نائب برلماني عن محافظة ذي قار ومسؤول كبير في دائرة صحة المحافظة اثناء زيارة للاول الى للدائرة .





شبكة اخبار الناصرية:افاد مصدر في دائرة صحة ذي قار اليوم بوقوع مشاجرة وتدافع بالايدي بين نائب برلماني عن محافظة ذي قار ومسؤول كبير في دائرة صحة المحافظة اثناء زيارة للاول الى للدائرة .وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ، ان المشاجرة وقعت بين النائب عن ذي قار غايب العميري ومدير قسم الامور الادارية والقانونية في الدائرة علي حسين علي بعد تطور الحوار والخلاف بينهما حول ملف تحويل الاجراء الى عقود .من جانبه اتهم النائب غالب العميري دائرة الصحة بعرقلة تحويل الاجراء الى عقود بعد ان اقرت الموازنة العامة للبلاد عملية التحويل بدون شروط .

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