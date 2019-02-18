ندوة أوراسكوم والتربية والتعليم ابرز فعاليات اليوم الاثنين علي هامش ملتقي اولادنا في دورته الثالثه

2019/02/18 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بدآ الْيَوْمَ الاثنين في تمام التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء بالمسرح الصغير بالهناجر مؤتمر اولادنا الدولي التي تنظمة أوراسكوم للاستثمار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونسيف , فى حضور معالى وزير التربية و التعليم و السيد نجيب ساويرس و نخبة من رموز المجتمع و الشخصيات العامة .

وضمت فعاليات اليوم أيضا ورشة عمل الساعه ٢ ظ وفيلم إرادة نجاح من ليبيا الساعه ٤ وعرض المحاكمة المسرحي

وعلي المسرح الخارجي الساعه ٥ بساحة الهناجر يتم عمل عروض استعراضية لكنيسة ام النور وأولادنا والمؤسسة القومية لتنمية الاسرة – وفرقة الفنون السعودية وفريق المركز الثقافي اليوناني

اما عن المواقع الخارجية فرقة الكاميرون – الصين – فريق عزيمتنا الأردني – الهند في تمام الساعه ٤ مساء

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