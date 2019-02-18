2019/02/18 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقترب نادي برشلونة الاسباني من التعاقد مع مدافع جديد لترميم الصفوف في الفترة المقبلة وفقا لما نشرته يومية ماركا الاسبانية اليوم الاثنين .

واشارت الصحيفة الاسبانية الى ان النادي الكتالوني يرصد التعاقد مع مدافع فريق بالميراس البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما فيتاو في الصيف المقبل.

وأوضحت ماركا ان النادي الاسباني اقترب من حسم الأمور في الصفقة حيث تتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة قبل اغلاقها بشكل نهائي .

ومن المنتظر ان ينتقل اللاعب للبارسا على ان يعزز صفوف فريق الرديف "برشلونة ب" بداية من الموسم المقبل ليتم الاستفادة منه في الفريق الأول في حال تطوره واثبات جودته مع الفريق الثاني .

ويجيد فيتاو اللعب في خانة قلب الدفاع و مركز خط الوسط المدافع ويبلغ طوله 1.86 م ويلعب حاليا في فريق الشباب ببالميراس تحت 17 عاما .

ويواصل البارسا التعاقد مع لاعبين شباب لترميم دفاع الفريق الثاني على ان يكون اللاعب المميز فيهم مستقبل الفريق الأول في الكامب نو .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يقترب من ضم مدافع برازيلي شاب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يقترب من ضم مدافع برازيلي شاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).